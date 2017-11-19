بالفيديو.. إحالة شيرين عبد الوهاب لاستئناف القاهرة في تهمة الإساءة إلى مصر

أماني الغامدي(صدى):

أحال النائب العام المصري، البلاغ المقدم ضد المطربة شيرين عبد الوهاب إلى نيابة استئناف القاهرة، للتحقيق في سخرية شيرين من النيل ووصف مياهه بأنها ” تجيب بلهارسيا ” .

واتهم البلاغ شيرين بالإساءة لسمعة مصر، والتهكم بأسلوب متدنّ كما جاء في مذكرة البلاغ عندما ردت على معجبة طلبت منها أغنية “ماشربتش من نيلها ” ، قائلة: ” هيجيلك بلهارسيا ” ، وتابعت شيرين ساخرة بقولها: ” اشربى إيفيان أحسن ” ، وهي مياه معدنية فرنسية.

وأكد البلاغ أن المطربة شيرين عبد الوهاب أساءت لبلدها إساءة بالغة، لتدخل الهلع والرعب لدى الأجانب من مصر ومن نهر النيل، الذي يعد من أهم المعالم السياحية المصرية.