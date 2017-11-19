المراعي تعلن عن وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة المراعي للألبان – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، بمسمى مدير أنظمة الجودة، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الخرج.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (تكنولوجيا الألبان، الأغذية، ضمان الجودة)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 نوفمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) .