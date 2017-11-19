إدارة مهرجان الإبل توضح طريقة اختيار لجنة التحكيم

علي القحطاني(صدى):

أوضحت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، طريقة اختيار لجان تحكيم المهرجان الثاني، وفق آليات عديدة والآراء حولها لدى البعض من الطبيعي أن توجد؛ لأنها تتعلق إما بجوانب شخصية وإما رغبات لدى البعض في وجود أسماء أخرى.

وذكرت في بيان اليوم الأحد ، أن ما يثيره البعض حول طريقة اختيار لجان تحكيم المهرجان الثاني، وحديثهم باسم المُلَّاك المشاركين لا يعدو أن يكون آراء شخصية تمثل أصحابها وليس جميع الملاك.

وأضاف البيان، أن الإدارة تستمع للجميع وتأخذ الملاحظات مأخذ الجد إذا كانت مبررة، وتخدم صالح جميع الملاك.