نيمار يتخلى عن منزله الفخم في باريس لدواع أمنية

نواف السالم(صدى):

تخلى البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن منزله الفخم في أحد ضواحي العاصمة الباريسية، واضطر للانتقال إلى مكان آخر في العاصمة الفرنسية لأسباب أمنية.

وبحسب صحيفة ” لو باريسيان ” ، فإن قرار المغادرة الذي اتخذه نيمار بسبب تزايد عدد المشجعين، الذين يتواجدون حول المنزل، ومحاولة بعضهم اقتحام أسواره لرؤية كيفية معيشة اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.

واشترى نيمار فور وصوله إلى باريس منزلاً بمساحة 5 آلاف متر مربع في ضاحية بوغفال يحتوي على قبو ومسبح وعدد من البلكونات.

وسبق أن كشفت تقارير صحافية إسبانية أن نيمار أبلغ جيرارد بيكيه ولويس سواريز زميليه السابقين في برشلونة بأنه نادم على الانتقال إلى باريس سان جيرمان، وعن رغبته العودة إلى إسبانيا.