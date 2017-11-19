جامعة الفيصل تعلن توفر وظائف أكاديمية بكلية الهندسة

فاطمة المالكي(صدى):

نشرت جامعة الفيصل الأهلية بالرياض، اعلانا عبر موقعها الإلكتروني، أكدت فيه توفّر وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين، على كادر أعضاء هيئة التدريس “ مدرس، محاضر، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ ” ، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في كلية الهندسة بالجامعة في العاصمة الرياض.

وأبرزت الجامعة أن التخصصات المطلوبة هي:

– الهندسة الميكانيكية “ هندسة المواد والتصنيع، هندسة الميكانيكا والتصميم ” .

– الهندسة الصناعية.

– الهندسة الكهربائية.

– هندسة البرمجيات.

– الهندسة المعمارية.

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 نوفمبر 2017م.

وأشارت الجامعة إلى أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنــــــــــــــا)