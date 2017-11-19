3 زلازل متتالية تضرب شمال إيطاليا

روما(صدى):

شهدت المنطقة المحيطة ببلدة بارما شمالي إيطاليا، حدوث ضربت ثلاثة زلازل بقوة 6.2 و3.3 و4.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، دون وقوع أضرار.

ووقع الزلزال الأقوى الساعة 37.1 بعد الظهر (37.12 بتوقيت جرينتش) وكان مركزه على عمق 32 كيلومترا بالقرب من بلدة فورنوفو دي تارو، حسبما ذكر معهد البراكين الإيطالي ” إي إن جي في ” .

وأشار المعهد إلى أن الزلزالين الآخرين وقعا أيضا بين الساعة الواحدة والساعة الثانية بعد الظهر.

وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن الزلازل ” شعر بها السكان، لكن لم تحدث إصابات بين الناس أو تم تسجيل أي أضرار في المباني ” .