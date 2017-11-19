انطلاق المرحلة الأولى من مشروع ” باحث المستقبل ” بتعليم عسير

محمد بن طحيطح (صدى):

انطلقت صباح اليوم المرحلة الأولى من مبادرة ” باحث المستقبل ” ، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بعسير بالشراكة مع جامعة الملك خالد ، وذلك بمقر عمادة خدمة المجتمع بالجامعة ، وبحضور عميدها الدكتور مبارك حمدان ، ومدير إدارة الموهوبين بتعليم المنطقة الأستاذ علي آل عواض .

وأوضح آل عواض ، أن المشروع يهدف إلى تنمية القدرات البحثية وصقلها لدى الطلاب ، ووضع حلول للمشكلات والصعوبات المحلية ، وإثراء المكتبة العربية البحثية بالبحوث العربية المحكمة ، والتنافس في مجال البحوث والابتكارات العلمية محليا ودوليا ، ونشر المعرفة وتطوير المهارات البحثية وصولاً لإعداد جيل من الباحثين والعلماء المستقبليين ، مشيرا إلى أن اللقاء استهدف عشرين معلما ومنسقا للموهوبين بتعليم المنطقة .