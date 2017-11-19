مدرب النصر يسلم فوزير جائزة أفضل لاعب بمباراة الرائد

نواف السالم(صدى):

فاز لاعب النصر، محمد فوزير، بلقب أفضل لاعب في مباراة النصر أمام الرائد، في الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي للنادي عبر تويتر.

وسلم غوستافو كونتيروس مدرب النصر، الجائزة للاعب المقدمة من مياه تانيا، بحسب ما ذكره حساب النادي عبر تويتر.

وكان حساب النادي عبر تويتر نشر استفتاء للجماهير باختيار أفضل فضل لاعب عقب مباراة النصر والرائد، وكانت الأسماء المطروحة هي عبدالعزيز الجبرين، حسام غالي، محمد فوزير، ومحمد السهلاوي، ليفوز المغربي بأكثر عدد أصوات ويسلمه مدرب الفريق الأول غوستافو كونتيروس جائزة أفضل لاعب في تدريبات يوم الأحد.