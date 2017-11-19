شركة سار بالرياض والنعيرية تعلن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “ سار ” -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والنعيرية.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي المشتريات (الرياض): الدرجة الجامعية في تخصصات: (الهندسة، التجارة، سلسلة التوريد)، أو ما يعادلها.

– موظفين تشغيل أرضي- المعادن والبضائع (النعيرية): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنــــــــــــــــــــــــا)