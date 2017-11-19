صورة تشكك في رحلات القمر

أماني الغامدي(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة، علق عليها أحد رواد نظرية المؤامرة، ويدعى ستريت كاب، إنه لاحظ شيئاً غريباً في لقطة، لم يبرهن بأي إثبات على صحتها، توضح الهبوط السادس والأخير على سطح القمر، حين ظهر رجل لا يرتدي زي الفضاء منعكسًا على خوذة أحد الرواد.

ويصف ستريت كاب الشخص الغريب بأنه ذو شعر طويل يرتدي سترة تشبه تلك التي يرتديها مساعدو الإنتاج في الأفلام.

وتساءل قائلاً: ” هل حقاً هبطنا على سطع القمر؟ أين زي الفضاء لهذا الرجل؟ ” .

ونشر المستخدم مقطع فيديو على يوتيوب يوضح الانعكاس المزعوم على خوذة رائد الفضاء، في الرحلة التي قام بها المكوك أبولو 17 إلى سطح القمر عام 1972.

وجذب مقطع الفيديو أكثر من 53 ألف مشاهدة يحتوي على تعليق من قبل ستريت كاب 1 يقول فيه ” اعتقدت أن هناك شيئًا غريبًا في هذه الصورة وقد التقطتها عبر برنامج حاسوبي ” .

