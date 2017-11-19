بالصور.. أمانة تبوك ترفع 921 سيارة تالفة متوقفة بالشوارع

محمود البلوي(صدى):

رفعت أمانة منطقة تبوك ٩٢١ سيارة تالفة كانت متوقفة في عدد من أحياء المدينة، بسبب تشويهها المنظر العام.

وقال مدير إدارة الترفيعات بالأمانة، ماجد بديوي، إن الأمانة رصدت خلال الستة أشهر الماضية (١٧٩٠) هيكلا وسيار، مشيرا إلى أن الأمانة بدأت بالإجراءات التي حددتها لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية.

ونصت اللائحة على إنذار مالك السيارة التالفة وذلك بوضع ملصق تنبيهي لمدة 7 أيام وفي حال عدم التجاوب خلال الفترة المحددة يتم رفع تلك السيارات التالفة بمساندة مباشرة من الجهات الأمينة.

وتابع بديوي، أنه تم رفع ٢٥٣ هيكلاً و٤٢٧ سيارة تالفة بدون لوحات كما تم رفع ٢٤١ سيارة بعد التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لوجود لوحات على تلك السيارات كما تم رصد ٨٦٩ سيارة تحمل لوحات مرورية وجاري التنسيق مع الإدارة العامة للمرور بمنطقة تبوك لرفعها وإزالتها.