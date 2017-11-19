سيدات أعمال المستقبل يتألقن في برنامج اللغة الانجليزية بتقنية المدينة للبنات

نايف السالم(صدى):

تحت شعار ” Your own Business ” قامت مؤخرا طالبات برنامج اللغة الانجليزية المكثف برعاية عميدة الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة أ/ فاطمة بولاقي، وتحت إشراف كلاً من أ/ جانيت الجهني، أ/ سميرة عثمان و أ/ ناجينا كوسر، بعرض تصور كامل للمشاريع التي يطمحن لتنفيذها في المستقبل حيث قامت كل مجموعة بابتكار اسم، شعار، مطوية تعريفية بالمشروع و المنتجات المقدمة والأسعار وكذلك تصميم كرت عمل يحوي وسائل التواصل مع صاحبة المشروع في حال الرغبة في طلب أي من المنتجات المعروضة. ونذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض المشاريع: انتاج مجموعة للعناية بالبشرة (كريم مرطب، مقشر، وقناع)، متجر للغداء الصحي (كيك، بسكويت، كرات الطاقة) جميعها من صنع الطالبات بمنتجات غنية بالبروتين بدون دهون، حقيبة الصلاة ( شرشف صلاة، تلبيسة للمصحف، سجادة صلاة) من صنع الطالبات، بطانيات السفر داخل حقيبة للظهر من تنفيذ الطالبات كذلك.

يهدف هذا العمل إلى ممارسة الطالبات للغة الانجليزية في مواقف واقعية ما يعزز اكتساب مهارة التحدث ويمنح الطالبات فرصة للمارسة خارج إطار القاعات الدراسية. كما هدف هذا العمل إلى إيجاد بيئة تحاكي سوق العمل يتمكن خلالها من الاحتاك بالزبائن للتعريف والترويج للمنتجات.

وفي نهاية هذه التجربة رصدن الطالبات السلبيات والايجابيات لمحاولة تطوير نفاط الضعف وتعزيز جوانب القوة سواء على مستوى اللغة أو التخطيط للمشاريع الصغيرة.

وقد لاقى المشروع اقبال واستحسان منسوبات ومتدربات الكلية، كما أثنين على أفكار المشاريع والجهود المبذولة في التنظيم والإعداد.