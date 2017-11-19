” تويتر ” يجري اختبارات تتعلق بزيادة عدد الحروف في التدوينات
يجري موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” في الوقت الحالي، اختبارات تتعلق بزيادة عدد الحروف المسموحة في التدوينات القصيرة التي ينشرها المستخدمون، لأكثر من 280 حرفًا، والتي من المتوقع أن تحمل اسم “ Tweetstorm ” أو ” تويتستورم ” .
وتسمح الميزة الجديدة، في زيادة طول المنشورات على ” تويتر ” ، كما أنها ستسمح للمستخدمين بإنشاء سلسلة من التغريدات المنفصلة، وسيتم تجميعها بشكل موحد في منشور رئيسي.
ومن المقرر أن تكون الميزة الجديدة على منصات ” تويتر ” في أقرب وقت ممكن.
يذكر أن ” تويتر ” ، قد أتاح لمستخدميه قبل أسابيع ميزة كتابة التغريدة بحروف تصل حتى 280 حرفًا.
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