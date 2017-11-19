مميزات هاتف ” هواوي ميت 10 ” الجديد

بكين(صدى):

طرحت شركة هواوي هاتفها الجديد ” هواوي ميت 10 ” ، وحاز الهاتف على استحسان وإشادة الخبراء، بالتكنولوجيا المتوفرة فيه.

وفيما يلي بعض مميزات الهاتف:

1- أول هاتف مزود بتقنية الذكاء الاصطناعي في العالم:

تأتي تقنية الذكاء الإصطناعي في مقدمة مزايا ” هواوي ميت 10 ” ، فهذه التقنية هي التي ستحدث ثورة في صناعة الهواتف خلال السنوات القادمة وهواوي كانت السباقة. فهاتف ” هواوي ميت 10 ” مزود بمعالج ’ كيرين 970 ‘ الذي يعد المعالج الأول من نوعه المزود بإمكانات الذكاء الاصطناعي المخصصة للهواتف الذكية، والذي يتضمن وحدة تشغيل عصبية خاصة (NPU).

2- سرعة خارقة في شحن الهاتف

تدعم بطارية ” هواوي ميت 10 ” ميزة الشحن السريع SuperCharge ، ما يتيح شحن الهاتف بنسبة تتراوح بين 1-20% في غضون 10 دقائق فقط، ومن 1% إلى 58% في غضون 30 دقيقة.

3- أسرع هاتف في العالم للاتصال بشبكة الجيل الرابع

يعتبر ” هواوي ميت 10 ” الأسرع في العالم على صعيد دعم الاتصال فائق السرعة بشبكة الجيل الرابع (LTE) إلى جانب زيادة سرعة التحميل.

4- شاشة بدون حواف مقاومة للخدوش

يأتي هاتف ” هواوي ميت 10 ” مزود بشاشة عرض كاملة من هواوي FullView Display مع تقنية ’النطاق الديناميكي العالي‘ HDR10 لضمان ألوان أكثر دقة ووضوحاً.

5- تصوير فوتوغرافي فائق الذكاء

يأتي هاتف ” هواوي ميت 10 ” مزودًا بكاميرا مزدوجة من ’ لايكا ‘ ذات إمكانات متميّزة للتصوير الفوتوغرافي الفائق الذكاء، بما يشمل الخاصية القائمة على التعرّف الفوري على المشاهد والأشياء.

6- تصميم راقٍ SuperDesign

تمّ استخدام أرقى المواد في تصميم هاتف ” هواوي ميت 10 ” سعيا إلى تقديم هاتف لا مثيل له من حيث التصميم الجذاب والراحة في الاستخدام. يأتي الهاتف بهيكل زجاجي ثلاثي الأبعاد وذات انحناءات جميلة ومتناسقة في كافة جوانبه، وذلك لتسهيل حمله واستخدامه.

7- سهولة في الاستخدام

تمّ تزويد ” هواوي ميت 10 ” بواجهة المستخدم التلقائية (EMUI X.0) الجديدة والمبسّطة، والتي تعمل بأحدث نظام التشغيل أندرويد (نسخة 8.0).

8- هاتف مقاوم للماء والغبار

دعمت شركة هواوي هاتف ” ميت 10 ” بميزة مقاومة الماء والغبار، ليتمكن من مقاومة السقوط في الماء.

9- ألوان لكل الأذواق

يأتي هاتف ” هواوي ميت 10 ” بتشكيلة ألوان أنيقة صممت لتحاكي متطلبات المستهلكين كافة. ويتوفر بعدة ألوان وهي الأسود، وبني موكا، وذهبي شامباني.

10- نسخة Porsche Design للفخامة

أما لمحبي التميّز والفخامة، فيأتي هاتف ” هواوي ميت 10 ” بنسخة خاصة مصممة من قبل شركة بورشه ديزاين. تتميز النسخة بين فخامة التصميم الإبداعي والفريد من بورش ديزاين، مع تجربة ” هواوي ميت 10 ” المذهلة في استخدام الهواتف الذكية الراقية والمصممة بمستويات متفوقة في الاتصال والتواصل.