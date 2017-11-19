صحة الطائف تصدر قرارات ربط هيكلي وإداري لتوحيد القيادة

حسين العلي(صدى):

اصدر مدير الصحة في الطائف، صالح بن سعد المونس، اليوم، قرارات ربط هيكلي وإداري، شملت مستشفى النساء والولادة ومركز السكري ووحدة الدرن وتضمنت القرارات التنظيمية الصادرة ربط مستشفى النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي اداريا وفنيا.

وشملت أيضا ربط مركز السكري بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي اداريا وفنيا، وربط وحدة الدرن بمجمع الملك فيصل الطبي اداريا وفنيا على ان يبقى منسق الوحده مرتبط بإدارة المستشفيات بالمديرية.

من جانبه ، قال عبدالهادي الربيعي المتحدث الرسمي لصحة الطائف، إن هذه القرارات تأتي ضمن القرارات التنظيمية لمنع الازدواجية وتوحيد القياده الاداريه والفنية لتحقيق الخدمة الصحية الامثل وتتماشى مع الهيكل التنظيمي المعتمد من الوزاره فيما يجري العمل على ربط عدد من المراكز الصحية اداريا وفنيا بالمستشفيات الرئيسيه بالطائف لتحقيق الرؤيا التطويرية للصحة في ربط المراكز الصحية بالمستشفيات وتبادل الكوادر التشغيلية لسد الاحتياج بما يتناسب وحاجة العمل.