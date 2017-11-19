تقنية أبها تعلن تخريج 59 موظفًا بالأسطول البحري الغربي

محمد بن طحيطح(صدى):

أعلنت مدير عام مركز الأعمال بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عبدالله بن سعد الكثيري، عن تخريج عدد من طلاب البرامج التدريبية بالكلية التقنية بأبها ضمن برامج خدمة المجتمع .

وقال عميد الكلية الحسين بن سالم آل عثمان، إن البرامج عقدت في 5 تخصصات تقنية هي: ” الكهرباء – الإلكترونيات – التبريد – التكييف – الميكانيكا – الجودة ” ، حيث شارك بها 59 موظفًا من منسوبي التشغيل والصيانة بالأسطول الغربي.

وكانت الكلية، قد عقدت خمس دورات متقدمة لمنسوبي الأسطول البحري الغربي وسلمت لهم شهادات البرامج التدريبية بمقر فرع الكلية.