تقنية أبها تعلن تخريج 59 موظفًا بالأسطول البحري الغربي
أعلنت مدير عام مركز الأعمال بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عبدالله بن سعد الكثيري، عن تخريج عدد من طلاب البرامج التدريبية بالكلية التقنية بأبها ضمن برامج خدمة المجتمع .
وقال عميد الكلية الحسين بن سالم آل عثمان، إن البرامج عقدت في 5 تخصصات تقنية هي: ” الكهرباء – الإلكترونيات – التبريد – التكييف – الميكانيكا – الجودة ” ، حيث شارك بها 59 موظفًا من منسوبي التشغيل والصيانة بالأسطول الغربي.
وكانت الكلية، قد عقدت خمس دورات متقدمة لمنسوبي الأسطول البحري الغربي وسلمت لهم شهادات البرامج التدريبية بمقر فرع الكلية.
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