إعلان شروط التقديم على وظائف الهلال الأحمر

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية للمواطنين السعوديين.

وقالت الهيئة إن الوظائف الشاغرة على مسمى فني إسعاف وطب طوارئ وفني أجهزة طبية.

وبينت الهيئة أن على المتقدمين على هذه الوظائف التسجيل بطلب جديد، والذين سبق لهم التقديم وأعلنت أسماءهم لدخول الاختبار في المسابقة الأخيرة يمكن لهم تحديث بياناتهم بنفس رقم السجل المدني، وعلى من تتوافر لديهم شروط هذه الوظائف ملاحظة ما يلي:

أولا: سيكون التقديم على هذه الوظائف عن طريق بوابة التوظيف بموقع الهيئة الرسمي على شبكة الإنترنت على الرابط التالي: (هنا)، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 1/ 3 /1439هـ، ولمدة أسبوع.

ثانيا: يلزم المتقدم أرفاق المؤهلات والمستندات المطلوبة للوظيفة على صيغة ملف PDF “ المؤهل العلمي + السجل الأكاديمي + الهوية الوطنية + معادلة الشهادة لمن حصل على المؤهل من خارج المملكة + التصنيف المهني ” .

ثالثا: الشروط المطلوب توافرها في المتقدم:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصلا على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة كما يلي:

“ فني إسعاف وطب طوارئ ” دبلوم لا تقل مدته عن سنتين في تخصص الإسعاف وطب الطوارى.

“ فني أجهزة طبية ” دبلوم لا تقل مدته عن سنتين في تخصص الأجهزة الطبية.

3- أن يكون المتقدم حاصلاً على تسجيل مهني ساري المفعول وتصنيف مهني لمؤهله من هيئة التخصصات الصحية يمكنه من شغل الوظيفة المطلوبة.

4- أن يكون لائقاً صحياً للوظيفة المطلوبة.

5- أن يحضر المتقدم أصول المؤهلات العلمية والمستندات الثبوتية المطلوبة عند الطلب لاحقاً.

6- أن يجتاز التقييم المعد من قبل هيئة الهلال الأحمر لشغل الوظيفة المتقدم عليها.

7- في حال عدم توافر الشروط المشار اليها آنفا يستبعد صاحب الطلب نهائياً.

8- أن يكون لدى المتقدم الاستعداد للعمل وفقاً لحاجة العمل بالهيئة بأي منطقة من مناطق المملكة.

9- على المتقدم تسجيل كافة الحقول بالبيانات الصحيحة ولن ينظر في أي طلب غير مستوفٍ ومكتمل للشروط.

وللاستفسارات يرجى التواصل على البريد الإلكتروني: ([email protected]) .