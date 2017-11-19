” السادات ” لـ ” جولدا مائير ” : ” إنتي أجدع رجل في إسرائيل “

القاهرة(صدى):

داعب الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، رئيس وزراء إسرائيل السابقة، جولدا مائير، خلال زيارته التاريخية في مثل هذا اليوم من عام 1977، للقدس.

بمجرد هبوط طائرة الرئيس السادات في الأراضي المحتلة، وبدأ في مصافحة المستقبلين من الوزراء والسياسيين الإسرائيليين، جاء الدور لمصافحة مائير فنظر إليها السادات مبتسماً وقال لها: أتعرفين ماذا يقولون عنك يامسز مائير في مصر؟ وردت مائير وقد بدت عليها ملامح الدهشة، وقالت: ماذا يقولون عني في مصر يا سيادة الرئيس؟ فرد السادات: يقولون إنك أجدع رجل في إسرائيل.