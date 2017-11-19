كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تعلن بدء القبول بمرحلة البكالوريوس

حمود العنزي (صدى):

بدأت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض اليوم القبول في برنامج البكالوريوس “ الصباحي والمسائي ” للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1438/1439هـ، وذلك اعتبارا من 1439/3/1 حتى 1439/3/15.

وأوضح الدكتور صالح بن ناصر العندس عميد الكلية أن القبول لبرنامج البكالوريوس في الفترة الصباحية لتخصص الشبكات في قسم الحاسب وللفترة المسائية سيكون متاحا لتخصص الشبكات في قسم الحاسب، وتخصص الاتصالات في قسم الاتصالات.

وأشار إلى أن القبول سيكون عبر البوابة المركزية للتسجيل والقبول على موقع المؤسسة عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (هنــــــــــــــــــــا)، مؤكدا أن الترشيح سيتم عبر رسائل الجوال من موقع المؤسسة على أرقام هواتف الاتصال التي يضعها المتقدمون في نموذج القبول الإلكتروني.

وأضاف أن الكلية حققت نجاحات كبيرة للخريجين؛ حيث بلغت نسبة من توظف منهم 79% حسب الإحصائيات الأخيرة، وهذا مؤشر واضح على الإقبال الكبير من جهات التوظيف الحكومي والخاص والعسكري على استقطاب خريجي الكلية.

ودعا الدكتور العندس الراغبين في القبول إلى مراجعة الشروط على البوابة ومن لديه أي استفسار فيمكن التواصل مع إدارة القبول والتسجيل بالكلية على البريد الإلكتروني [email protected] أو الهاتف رقم 4542565 تحويلة 376، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.