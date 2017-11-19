مستشفى الملك عبدالله الجامعي تعلن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الإدارة الاستراتيجية: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة المستشفيات)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

– مدير إدارة المواهب: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، والتطوير التنظيمي، وإدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي أول سلامة المرضى وإدارة المخاطر: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات: (جودة الرعاية الصحية، إدارة المخاطر، المستشفيات، إدارة الرعاية الصحية)، أو أي حقل ذي الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى 26 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).