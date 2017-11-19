إعلان وظائف متعاونين لحملة الماجستير والدكتوراه في جامعة جازان

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة جازان عن رغبتها في التعاون مع حملة الماجستير والدكتوراه من المواطنين السعوديين لتدريس بعض المقررات في عدد من التخصصات الطبية والهندسية والعلمية والنظرية في مدينة جيزان والمحافظات التابعة لها، وفقاً لنظام التعاون مع الكفاءات السعودية من غير منسوبي الجامعة، وفق الشروط التالية:

1) أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2) أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو الماجستير من جامعة معترف بها.

3) أن يكون مجال تخصصه امتدادا للمراحل السابقة.

4) القدرة على التعامل مع الأنظمة التعليمية الإلكترونية.

5) يشترط عدم الارتباط بوظيفة أخرى ويستثنى من ذلك بعض التخصصات الصحية وحاملي درجه الدكتوراه في التخصصات الأخرى شريطة موافقه جهة العمل.

6) ستكون أولوية التعاون لحملة الدكتوراه ثم الماجستير وفق الاحتياج.

وأوضحت الجامعة، أن على المتقدمين التقيد بالآتي:

1- التعاون سيكون فصلياً ولا يعتبر التعاون توظيفاً أو وعداً بالتوظيف.

2- لا يحق للمتعاون أو المتعاونة مطالبة جامعة جازان أو أي من فروعها بالتوظيف جراء الاستفادة من خدمات التعاون.

3- ستكون المفاضلة حسب عدة معايير (منها المعدل التراكمي لآخر درجة علميه واختبار قدرات الجامعيين والدورات بالتخصص الدقيق والخبرات التدريسية والدبلوم التربوي والمقابلة الشخصية وغيرها.

4- لن يتم النظر في المستندات التي تخالف الشروط المذكورة أعلاه وسيعتبر الطلب ملغيا.

5- في حال القبول للتعاون يشترط إحضار موافقة رسمية صريحة من جهة العمل لمن يعمل.

6- فترة التقديم تبدأ من تاريخ نشر الإعلان حتى تاريخ 1439/03/19هـ.

وبينت الجامعة أنه في حال قبول الطلب سيتم التواصل معكم لإرسال المستندات التالية:

– صورة من المؤهلات العلمية.

– صورة الهوية الشخصية.

– السيرة الذاتية.

– شهادات الخبرة إن وجدت.

ودعت الجامعة لمن يجد في نفسه الكفاءة في التدريس ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المنظمة للتعاون في جامعة جازان تسجيل بياناته على الرابط التالي: (هنـــــــــــــــــــــــا).

ولمزيد من الاستفسارات التواصل على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]).