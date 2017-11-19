مؤسسة الملك خالد تمول 12 مشروعًا تنمويًا

حمود العنزي(صدى):

كشفت مؤسسة الملك خالد، اليوم الأحد، عن تمويل 12 مشروعاً تنموياً بمنح مالية قيمتها الإجمالية جاوزت 1.3 مليون ريال ضمن ” برنامج الأميرة صيته الدامر التنموي ” التابع لها والمخصّص لتمويل ودعم المشروعات التنموية المبتكرة التي تنفّذها المنظمات غير الربحية المسجلة رسمياً لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وجاء ذلك خلال حفل أقامته المؤسسة في مقرها بالرياض، بحضور صاحبة السمو الملكي البندري بنت عبد الرحمن الفيصل المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد ومنسوبي الجهات غير الربحية المموّلة ضمن البرنامج.

وتهدف مؤسسة الملك خالد من خلال برنامج ” الأميرة صيتة الدامر التنموي إلى تمويل ودعم المشروعات التنموية المبتكرة التي تصل مباشرة للمواطن السعودي في مناطق المملكة كافة، وتنفّذها المنظمات غير الربحية المسجلة رسمياً لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.