أبو الغيط: إيران تريد أن تصبح اليمن شوكة في خاصرة المملكة

القاهرة(صدى):

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال اجتماع وزراء خارجية العرب المنعقد في القاهرة، إن الصاروخ الحوثي الذي استهدف الرياض مؤخرًا؛ رسالة عدوان إيرانية غير مقبولة شكلا ومضمونا، ويعد أخطر مرحلة من التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية.

وأضاف أبو الغيط خلال اجتماع اللجنة العربية لمناقشة التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية على هامش الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، أن إيران تريد أن تصبح اليمن شوكة في خاصرة المملكة وهو ما لا يمكن السكوت عليه.