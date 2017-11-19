سكرتير صالح عن حكومة الانقلاب: ” مين اللي عينهم “

فهمي محمد(صدى):

أكد نبيل الصوفي، السكرتير الصحفي للرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، إن زعيم الحوثيين وعلي صالح، غير راضين عن المجلس السياسي (الانقلابي).

وقال الصوفي في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” من اللي عينهم؟ ” ، في إشارة إلى حكومة الانقلاب ومجلسها، وهو ما يؤكد أن من يدير الجماعة ووزراءها قيادات غير يمنية، ويتم التعيين دون الرجوع إلى صالح والحوثي.

وكان بيان صدر عن حزب المؤتمر، وصف الحوثيين بالمرتزقة وتجار الحروب.