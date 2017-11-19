الإسكان تطلق تطبيق إلكتروني لخدمة الإيجار العقاري

علي القحطاني(صدى):

أطلقت وزارة الإسكان، اليوم الأحد، تطبيق إلكتروني يهدف إلى تسهيل عملية البحث عن المنشآت العقارية المسجلة لدى ” إيجار ” ، ويمكن من خلاله الاطلاع على مستجدات قطاع الإيجار العقاري، كما يضم الأنظمة والقوانين المتعلقة بهذا القطاع.

ويهدف التطبيق إلى التعرف على منشآت الوساطة العقارية القريبة من المستفيدين، والتعامل مع الوسطاء العقاريين المعتمدين لدى ” إيجار ” ، إضافة إلى الحصول على بيانات التواصل مع منشآت الوساطة العقارية، ومعرفه اللوائح والقوانين الخاصة بقطاع الإيجار العقاري.