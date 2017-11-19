إزالة 66 مخيمًا عشوائيا في الرياض

عادل الحربي(صدى):

شنت بلدية النسيم التابعة لأمانة منطقة الرياض، حملة لإزالة 66 مخيماً عشوائياً مخالفا أقيمت في أراضٍ فضاء .

وقال رئيس بلدية النسيم المهندس ناصر البدر، إن البلدية قامت بحصر المخيمات العشوائية المخالفة وتم إشعار أصحابها بمخالفتهم الأنظمة، ووضع ملصقات الإشعار بالإزالة بعد مهلة محددة، ونظرا لعدم تجاوبهم تمت إزالة المخيمات المخالفة بمشاركة قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة الرياض .

وأكد المهندس البدر، أهمية تعاون المواطن والمقيم مع تعليمات الأمانة وعدم التعدي على الأراضي والمرافق العامة .