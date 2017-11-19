” فيفا ” يحتفي بميلاد الثنيان

ماجد محمد(صدى):

احتفى الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بيوم ميلاد اللاعب السابق يوسف الثنيان، الذي حمل كأس آسيا خلال مباراة الهلال أمام أوروا الياباني أمس.

وكان الثنيان، ولد في 18 نوفمبر من العام 1963 حيث نشر الموقع مشاركات اللاعب السابق في بطولات فيفا وعدد أهدافه والجوائز التي حصل عليها.