بالصور.. أهالي الرصراص بخميس مشيط يحلمون باستكمال طريق الأربعين

محمد بن طحيطح (صدى):

أعلنت بلدية خمبس مشيط عام ١٤٣٣ حيال تنفيذ عدد من المشاريع في المنطقة منها طريق الأربعين المتصل مع طريق سعد بن ابي وقاص بحي الرصراص بخميس مشيط . حيث نفذ المشروع بعدة كيلوات بسيطة من حيث زفلته وانارة وتم عمل كبري لوادي بيشة الذي لم يكمل المشروع من بعده وهي الآن تعتبر خاوية غير معبد مليئ بالحشائش والشجيرات.

وهذا الطريق يلتقي بالطريق الملك خالد ( المدينة العسكرية ) الرئيسي.

وسبب عدم اكمال الطريق برواية سكان الحي عدم اكتمال التثمين ومعارضة البعض على الأسعار .

وبداء سكان الاحياء لهذا الطريق باستخدام طريق بديل وهو طريق زراعي غير مكتمل فيه وسائل السلامة كما أنه يعبر وادي بيشة مما يسبب وقت الامطار وجريان السيول بعض الحوادث والعطلة للمارة.

علما انه يوجد عدد من الدوائر والمنشئات الحكومية في الاحياء وعلى امتداد هذا الطريق .

وطالبوا أهالي وساكنين الأحياء المستفيدة من هذا الطريق الاسراع في اكمال المشروع ومحاسبة من كان السبب في اهماله والتاخير في انهائه.

