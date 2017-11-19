الجبير: المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الاعتداءات الإيرانية

القاهرة(صدى):

قدم وزير الخارجية عادل الجبير، خلال اجتماع وزراء خارجية العرب المنعقد في القاهرة، الشكر لـ ” الاستجابة السريعة لعقد هذا الاجتماع لمجلس جامعة الدول العربية ” ، معتبراً أن “هذه الاستجابة تعكس مدى استشعار دولنا للمخطار الجسيمة التي يتعرض لها أمن المنطقة كنتيجة للانتهاكات الصاروخية للنظام الايراني وتدخلاته السافرة بالشؤون الداخلية للدول من أجل اثارة الفتن وبث الفرقة بين شعوبنا ” .

وقال الجبير، إن إيران تواصل الانتهاكات للأمن القومي للوطن العربي، ولفت إلى أن ” الصاروخ الذي استهدف الرياض يعكس اعتداءات إيران ضد المملكة ” ، مشيراً إلى أن ” صواريخ الإيرانيين لم تحترم المقدسات الإسلامية في مكة ” .

وأكد وزير الخارجية، أن المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الاعتداءات الإيرانية ” ، مشيرًا إلى أن إيران ضربت بعرض الحائط كافة المبادئ الدولية ” .

وتابع: أن ” إيران أسست عملاء لها في المنطقة مثل ميليشيات الحوثي و ” حزب الله ” ، مفيداً ” أننا مطالبون اليوم بالتصدي لسياسات إيران حفاظا على أمننا القومي ” ، معتبراً أن ” إيران تواصل الانتهاكات للأمن القومي للوطن العربي ” .