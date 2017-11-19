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بالفيديو.. إجابة سعد الحريري على سؤال عن ” الحرية “

بالفيديو.. إجابة سعد الحريري على سؤال عن ” الحرية “
بيروت(صدى):

” أنا دائما كنت حرا ” ، هذا ما أكده سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، في معرض رده على سؤال الإعلامية اللبنانية رايتشل كرم، عن ” الحرية ” ، عندما التقته في العاصمة الفرنسية باريس.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الإعلامية اللبنانية على حسابها في ” تويتر ” ، سؤالها للحريري: ” شو الأجواء؟ شو شعور الحرية؟ حرية ولا مش حرية؟ ” ، فأجابها الحريري مباشرة بقوله: ” أنا دائما كنت حرًا، وإن شاء الله بنشوفكم قريبا في لبنان ” .


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