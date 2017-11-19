بالصور.. الكشف عن SCG 004S الفائقة بقوة 650 حصان

متابعات(صدى):

كشفت Scuderia Cameron Glickenhaus عن موديل SCG 004S الجديد والمقرر تصنيعه في خلال الـ 18 شهر المقبلين وهي سيارة فائقة قياسية للطرق مع شاسيه من ألياف الكربون وجسم من نفس المادة بما يجعل وزن السيارة 1179 كجم. وتحمل مقصورة السيارة طابع سيارات ماكلارين F1 بثلاثة مقاعد وعجلة قيادة من 3 أذرع وعدادات مختلفة ومتنوعة.

وتأتي قوة السيارة من محرك V8 سعة 5 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 650 حصان وعزم دوران 720 نيوتن متر مع ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات ودواسة ملحقة بعجلة القيادة بصورة اختيارية.

ويبلغ سعر السيارة المرتقبة 400 ألف دولار وتتوقع الشركة اكتمال النماذج الأولية من السيارة بحلول منتصف العام المقبل حيث ستصنع الشركة 25 نسخة ستطلق عليهم ” Founders Editions ” .

وسيتم تسليم هذه الموديلات في 2018 و2019 كما ستصنع الشركة بعد ذلك 250 نسخة من السيارة كل عام كما تخطط الشركة لتقديم نسخ من GT3 أو GTLM في المستقبل. وأعلنت الشركة حالياً قبولها طلبات حجز السيارة التي يبدأ سعرها من 400 ألف دولار.

