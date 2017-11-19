أرامكو تحول مجمعها الصناعي بجدة إلى مركز توزيع للمنتجات البترولية

نايف السالم(صدى):

بدأت أرامكو في تنفيذ خطتها لتطوير برنامج أعمالها في المجمع الصناعي الواقع جنوب جدة، إلي توزيع المنتجات البترولية، والاستغناء عن أعمال التكرير، مع الإبقاء على تشغيل المرافق الأخرى للمجمع بما يحقق إمدادات مستمرة وموثوقة وبكفاءة للمنتجات البترولية لمنطقة مكة المكرمة.

ويأتي ذلك في سياق برامجها لتطوير منظومة التكرير وتوزيع المنتجات البترولية على مستوى المملكة، بالإضافة إلى كفاءة إمدادات وتوزيع المواد البترولية للمنطقة.

وجاء قرار تحويل المجمع إلى مركز توزيع للمنتجات البترولية حرصًا من الشركة على تحسين أداء مرافقها بما يتماشى مع هدفها الاستراتيجي بالمحافظة على موثوقية إمدادات الطاقة وفق أعلى المعايير، كما سيوفر التشغيل المتوقع لمصفاة جازان إلى جانب المصافي التي دشّنت حديثًا.