بالصور.. ” التحالف ” يفند مزاعم قصف مواقع سكنية في اليمن

سعيد العجل تصوير محمد السعران(صدى):

قال المستشار القانوني المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن منصور بن احمد المنصور,أن التحالف استهدف معسكرا في إب وليس مبنى سكنيا، كما قصف معسكرا لقيادة الأمن الخاصة سابقا في صنعاء.

واضاف في مؤتمر صحفي إن قوات التحالف لم تستهدف مستشفى السبعين للأمومة في صنعاء، وانما استهدفت مبنى قريب منه اتخذته مليشيا الحوثي معسكرا لها وأضاف المستشار المنصور بأن عمليات القصف تتماشى مع القوانين الدولية والإنسانية، وان غارات التحالف استهدفت منصات إطلاق صواريخ باليستية.

وتابع أن عمليات القصف تستند على معلومات استخباراتية بحته وليس كما يروج له البعض . وفي سؤال (لـ صدى) عن تقييم عمل الفريق خلال الفترة الماضية قال المنصور بأن هناك خبراء ومستشارون هم من يقيمون ذلك وإن عملنا يسير وفق ما هو مخطط له . ولا تغنينا الإدعاءات باي شكل أو اخر .