كليات الشرق العربي بالرياض تنظم ملتقى القيمة المضافة لرؤية 2030.. الثلاثاء

سعيد العجل(صدى):

تنظم كليات الشرق العربي للدراسات العليا بعد غد الثلاثاء في مقر الكليات الملتقى المفتوح حول ضريبة القيمة المضافة والقيادة الخادمة لتحقيق رؤية 2030 م وذلك لطلاب البكالوريوس في الجامعات السعودية.

وسيتناول الملتقي محور ضريبة القيمة المضافة التي سيتحدث حوله، كل من الدكتور جمال عزببي المشرف على قسم المحاسبة بكليات الشرق، والدكتور أيمن عجينة، كما سيتحدث في محور القيادة الخادمة مدخل لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ الأستاذ الدكتور أحمد عجوة.

وأكد عميد الكليات معالي الدكتور سعيد المله أن كليات الشرق العربي تحرص على تنظيم الفعاليات المفيدة وذات المساس المباشر بحاجة الناس إلى فهم كثير من الجوانب المتعلقة بحياتهم اليومية من خلال استضافة الشخصيات المتخصصة للحديث عنها.