أمير الحدود الشمالية يستقبل مواطنًا تعرضت زوجته لخطأ طبي

خالد الضبيبي(صدى):

استقبل اليوم الأحد، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة، المواطن محمد بن سليمان الشمري الذي تعرضت زوجته لخطأ طبي بأحد مستشفيات المنطقة، للاطمئنان على صحة المواطنة والتأكد من اكتمال شفائها.

وقال الأمير فيصل: من المؤسف ما وقع من خطأ لا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف ولجنة التحقيق المتخصصة قد أثبتت وجود قصور وخلل في الإجراءات الخاصة بالمستشفى والجميع تحت النظام وسيحاسب كل مقصر.

وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية، أن كل القطاعات الصحية الحكومية والأهلية وغيرها من الجهات ستخضع للمحاسبة في حال التقصير، وأنه سيتابع بدقة كل الشكاوى ولن يقبل بالتجاوز على المواطن في أي قرية أو مركز أو محافظة أو مدينة في منطقة الحدود الشمالية.

وقد قدم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية دعمًا ماليًا للمواطن الشمري. ‏