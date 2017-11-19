مدير عام السجون الجديد يباشر مهامه اليوم

سعيد العجل(صدى):

باشر مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري هذا اليوم الأحد الموافق ١٤٣٩/٣/١ مهام عمله مديرا عاما للسجون، وذلك بعد صدور قرار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية حفظه الله القاضي بتعيينه مديرا عاما للسجون خلفا للواء إبراهيم بن محمد الحمزي.

وقد التقى في مكتبه بمقر الجهاز الرئيس قيادات السجون ومديري الإدارات المختلفة بالمديرية، ونقل لهم تحيات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وأعرب للجميع عن شكره القيادة الرشيدة على الثقة الغالية، واعدا بأن يبذل قصارى جهده بمشيئة الله في سبيل خدمة الدين ثم المليك والوطن، في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشرفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية يحفظهم الله جميعا.

ومن جهة أخرى فقد هنأ الجميع المدير العام على توليه المنصب الجديد ودعوا الله ان يوفقه ويسدده ، كما أبدوا شكرهم وثنائهم ودعائهم بالتوفيق لسلفه اللواء إبراهيم الحمزي الذي لم يألو جهدا في تطوير برامج التأهيل والإصلاح.