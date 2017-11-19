أنطلاق موديلي BX7 و BX5 من بورجوارد لأول مرة في الشرق الأوسط

دبي(صدى):

احتفلت شركة بورجوارد خلال فعاليات معرض دبي الدولي للسيارات بتقديم موديلين متعددي الاستخدامات هما BX5 وBX7 في أسواق الشرق الأوسط, وقال نائب الرئيس للتسويق والمبيعات والخدمات العالمية بالشركة انه متفائل حول تقديم الموديلات الجديدة للشرق الأوسط, وأكد أن الموديلات الجديدة جذابة وتعتبر من السيارات العالية الجودة التي تقدم أخيراً بعد الانتهاء من اختبارات الطقس.

وقالت الشركة أنه نظراً للطلب العالي على السيارات متعددة الاستخدامات المدمجة والمتوسطة فالشركة تعتقد أن أسواق المنطقة ستكون متقبلة لهذه السيارات, وقالت أن أكثر من 30% من مبيعات السيارات الجديدة تكون في دول الخليج العربي من السيارات متعددة الاستخدامات, وقالت أن هناك توقعات بتحقيق سياراتها وفقاً لذلك اقبال من المشترين في هذه الدول.