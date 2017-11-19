بالصور.. ” المؤنس ” يدشّن مركز المراقبة الصحية بمطار الطائف الدولي

حسين العلي(صدى):

دشن مدير الصحة في الطائف صالح بن سعد المؤنس العمل بمركز المراقبة الصحية بمطار الطائف الدولي وذلك كأحد منافذ الدخول الدولية ” للمطارات ” ، وذلك بحضور المساعد للصحة العامة مطر الزهراني ونائب مدير مطار الطائف الدولي عبدالله خضر الغامدي ومدير الجمارك أحمد عبدالرحيم المالكي والمقدم سالم المالكي مدير جوازات المطار.

واستمع ” المؤنس ” لشرح من قبل مدير إدارة مكافحة الأمراض المعديه ونواقل الامراض بصحة الطائف سامي أبو ركبة عن آليه العمل والهدف من مركز المراقبة والذي يسعى لمنع وفادة الأمراض المعدية والأمراض التي تخضع للوائح الصحية الدولية، التي قد تسبب خطرًا محدقًا بالصحة العامة وذلك من خلال تطبيق اللوائح الصحية الدولية، والأشتراطات الصحية الخاصة بالحج والعمرة.

والإجراءات التي تطبق على المسافرين بشكل روتيني: هي مراجعة جهة قدوم المسافر ومسار الرحلة ونقاط توقفه، مناظرة الشهادات الصحية الدولية (للمسافرين المطلوب منهم لقاحات وفقًا للحالة الوبائية لجهة قدومهم), كشهادات التطعيم والاتقاء المعتمدة باللوائح الصحية الدولية (2005) ومثال ذلك شهادة التطعيم ضد الحمى الصفراء.

وأشار ” أبو ركبة ” تتم الملاحظة للحالة الصحية للمسافرين لأكتشاف الحالات المشتبهة لأي أمراض مستهدفة وفقًا للمستجدات الوبائية الدولية، مضيفا ان الدوام بمركز المراقبة الصحية بمطار الطائف بنظام الشفتات حيث توجد به ثلاث فترات للدوام خلال اليوم على مدار الساعه مكلف في كل فترة طبيب وفني تمريض ومراقب صحي ويحتوى المركز ايضا على جانب وقائي وجانب علاجي طواري.

وأكد ” أبو ركبه ” أن المركز يقع تحت اشراف إدارة مكافحة الامراض المعدية ونواقل الامراض حيث تم تحديد منسق للبرنامج بالادارة – يتم من خلاله متابعة اعمال المركز وتزويده بالادلة واللوائح الصحية الدولية والاشتراطات الصحية والتحديث المستمر بالتواصل مع إدارة اللوائح الصحية الدولية بوزارة الصحة.

وفي نهاية شرح آليه العمل بالمركز شكر ” المؤنس ” جميع العاملين والقائمين على جهودهم المبذولة لخدمة القادمين للمملكة من الحجاج والمعتمرين ولكل قاصد للمملكة معلنا بداية انطلاق عمل المركز.

