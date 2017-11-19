الأرقام تساند ” الزعيم ” في لقاء الإياب.. من دون خسائر

نواف السالم(صدى):

تشير الأرقام والمبارايات السابقة أن فريق كرة القدم الأول، الهلال، لعب 6 مباريات خارج دياره في النسخة الحالية من دوري الأبطال الآسيوي وتمكن من الفوز في 2، وتعادل في 4 من دون خسارة.

كما سجل الزعيم 11 هدفًا خارج دياره في دوري أبطال آسيا 2017، واهتزت شباكه 9 مرات.

وكان أزرق الرياض، قد تعادل إيجابيا بهدف لهدف مساء السبت في الرياض أمام الفريق الياباني ويحتاج لتحقيق نتيجة الفوز أو التعادل بأكثر من هدف للتتويج باللقب القاري يوم 25 من نوفمبر الحالي.