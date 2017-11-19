” الزعيم ” يصل اليابان لخوض لقاء الإياب في نهائي أبطال أسيا

ماجد محمد(صدى):

يستعد ” الزعيم ” لخوض لقاء الإياب بنهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز الياباني، الذي يستضيفه ملعب سايتاما، يوم السبت المقبل، حيث وصل اليوم بعثة الهلال إلى العاصمة اليابانية طوكيو .

ويسعى الهلال لإضافة لقبه الآسيوي الثالث في تاريخه بعد أن توج من قبل بالبطولة مرتين مواسم 1999-2000، 1991-1992.

وتعد فرص الزعيم كبيرة للتتويج باللقب، حيث لا يعرف الهزيمة خارج أرضه في هذه النسخة، عندما خاض ست مباريات، حقق الفوز في اثنتين، وتعادل في أربعة، وسجل 11 هدفا، واستقبلت شباكه 9 أهداف.

يذكر أن ملعب الملك فهد الدولي كان قد استضاف لقاء الذهاب أمس السبت، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وسجل عمر خربين هدف ” الزعيم ” .