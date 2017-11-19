ألفاروميو ستلفيو Quadrifoglio تودع الجمهور من معرض دبي للسيارات

دبي (صدى):

ختام معرض دبي للسيارات كان مميز بالكثير من الطرازات التي ظهرت في هذا المعرض ومنها ألفاروميو ستلفيو Quadrifoglio التي تعتبر أعلى اصدارات هذه السيارة ويعتبر هذا هو الظهور الرسمي للسيارة في المنطقة لأول مرة بعد ظهورها في معرض لوس أنجلوس للسيارات في 2016.

وظهرت السيارة في معرض دبي باللون الأحمر وستأتي بمحرك 2.6 لتر بنزين بشاحنين توربينيين بقوة 510 حصان وهي نفس قوة محرك النسخة السيدان من جوليا Quadrifoglio, ولم يمكن للزوار في المعرض لفت رؤوسهم عن السيارة المميزة في المعرض, ويمكن وصول هذه السيارة لسرعة تبلغ 283 كمساعة مع امكانية التسارع من الثبات الى 100 كمساعة في 3.8 ثانية.

وتتميز السيارة بنظام دفع كل Q4 مع نظام لتوزيع عزم الدوران ووحدة للتحكم في الاسيه، وكانت السيارة قد نجحت في الأسابيع الأخيرة قد حققت رقم قياسي على حلبة النوربورجرينج.