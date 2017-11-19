” جريمة أكل ” .. مطعم مصري تتنوع وجباته بين ” الإعدام ” و ” المؤبد “

القاهرة(صدى):

” جريمة أكل ” قد يثير الاسم حالة من الإضطراب لدى سماعه لأول مرة، أو قد يخيل إليك أنك قرأت خطأ كلمة ” جريمة قتل ” ، إلا أن ما قرأته في البداية كان صحيحا، ولكنه غريب من نوعه، والأغرب أن تعرف أنه اسم مطعم يقدم وجبات لزبائنه في مدينة المنصورة الواقعة شمال العاصمة المصرية القاهرة.

تتنوع العقوبات في هذا المطعم المصمم على هيئة سجن، فهناك عقوبة إعدام بتناول الكاتشاب، أو مؤبد ” سبايسي ” ، حيث أن الإعدام والمؤبد أسماء وجبات وساندويتشات يقدمها للزبائن في غرف لتناول الطعام عبارة عن زنازين!.

يقول صاحب المطعم وليد نعيم: إنه فكّر في إقامته بطريقة مختلفة لجذب الزبائن، وصممه بطريقة مستوحاة من أحد فنادق إيطاليا.

ويضيف صاحب المطعم أنَّ مطعمه يقدم هذه الوجبات بأسعار بسيطة تبدأ من 10 جنيهات مصرية للساندويتش الواحد، وتنتهي بـ 20 جنيها للحجم الأكبر.

ويضيف ” نعيم ” أن المطعم يحتوي على غرف مكشوفة تشبه الزنازين محاطة بألواح حديدية، وداخل كل غرفة توجد منضدة ومقاعد لتناول الطعام، ويمكن للعميل أن يغلق غرفته أو زنزانته على نفسه، ويحتفظ بمفتاحها لحين انتهائه من تناول الطعام.

ويشير إلى أن أسماء الوجبات أيضًا تحمل أسماء العقوبات المفروضة على النزلاء، مثل الإعدام، وهي عبارة عن شطائر مصنوعة من اللحم الشرقي مليئة بالتوابل، والمؤبد وهي عبارة عن شطائر من اللحم أيضا ولكن بتوابل أقل.

