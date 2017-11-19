السلمي يرد على رافضي التصوت ضد إيران: نجح مشروع المملكة ولكم ” الفشيلة “

علي القحطاني(صدى):

قال الدكتور محمد السلمي، رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية أنه أراد بعض ” العرب ” إجهاض مشروع المملكة ضد إيران في الأمم المتحدة ولكن يبدو أننا أدركنا أنه ” ما ينشد بهم الظهر ” وركزنا على غيرهم ونجح المشروع السعودي وكسب أولئك العرب ” الفشيلة ” .

جاء ذلك رداً على الدول العشر التي رفضت التصويت على مشروع المملكة لإدانة انتهاكات إيران لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

يذكر أن الدول التي امتنعت عن التصويت كل من: ” مصر، الكويت، الجزائر، الأردن، المغرب، قطر، الصومال، السودان، تونس، ليبيا ” ، وصوت ضده كل من: العراق، لبنان، عمان، سوريا.