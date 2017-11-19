السلمي يرد على رافضي التصوت ضد إيران: نجح مشروع المملكة ولكم ” الفشيلة “
قال الدكتور محمد السلمي، رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية أنه أراد بعض ” العرب ” إجهاض مشروع المملكة ضد إيران في الأمم المتحدة ولكن يبدو أننا أدركنا أنه ” ما ينشد بهم الظهر ” وركزنا على غيرهم ونجح المشروع السعودي وكسب أولئك العرب ” الفشيلة ” .
جاء ذلك رداً على الدول العشر التي رفضت التصويت على مشروع المملكة لإدانة انتهاكات إيران لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
يذكر أن الدول التي امتنعت عن التصويت كل من: ” مصر، الكويت، الجزائر، الأردن، المغرب، قطر، الصومال، السودان، تونس، ليبيا ” ، وصوت ضده كل من: العراق، لبنان، عمان، سوريا.
مطـــــــــــر الاســــــــود[ عدد التعليقات: 2160 ] نشر منذ 25 دقيقة
الان تأكدنا من هو الصديق ومن هو العدو ومن هو المخادع ,ماهي مصلحة هؤلاء في عدم ادانة ايران خصوصا بعض الدول الخليجية الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي , ان العدو المجوسي الفارسي الذي انتهك كل الاعراف والمواثيق الدولية ولم يوفر احدا بمن فيهم هم انفسهم وهم مستهدفين من قبل هذا العدو سابقا ولاحقا , اقل مانقول فيكم انكم حفنه من الجبناء الانذال