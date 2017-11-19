بالفيديو.. ” جدة ” البحرية واجهة مشرفة لمدينة عريقة

نايف السالم(صدى):

حاز مقطع الفيديو الذي يرصد واجهة مدينة جدة البحرية، إعجاب جموع المغردين، حيث رصد مدى جاهزية الواجهة التى ينتظر الكثير لحظة افتتاحها.

نشر مقطع الفيديو الحساب الرسمي لهيئة السياحة والتراث الوطني، على تويتر، وجاء فيه ممشى بحريًا و3 شواطئ للسباحة، و17 منطقة بلازا، و14 نافورة، و5 أبراج مراقبة للشواطئ، ومكانًا مخصصًا للتاكسي البحري وملاعب ومجسمات جمالية وجسر مشاة معلق.

وكانت أمانة جدة قد أنشأت واجهتين جديدتين، ” شاطئ السيف ” ، الواقع جنوب جدة ويمتد ثلاثة كيلومترات على مساحة 350 ألف م2، و ” شاطئ ذهبان البحري ” ، الواقع شمال جدة، ويمتد بطول يزيد على واحد كيلومتر، وبمساحة إجمالية تقدر بـ110 آلاف م2؛ بهدف تخفيف من كثافة الزوار على الكورنيش الأوسط والشمالي.

ويحتوي مشروع مدينة جده البحرية على رصيف لصيد الأسماك وأماكن ترفيهية وألعابًا تعليمية للأطفال بجوار الألعاب التقليدية إلى جانب منطقة خاصة بالمطاعم والعربات المتنقلة وأماكن للجلوس مصنوعة من الجلد، وحديقة ألعاب مائية، و1600 موقف للسيارات و100 دورة مياه عامة، وساحات للتنزه ومساحات للاستثمار وأماكن مخصصة للصلاة، و25 كشكًا، ويستوعب 120 ألف نسمة.

