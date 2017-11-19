عبدالرحمن بن مساعد يرد بقصيدة على الصحف اللبنانية
رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على تهجم إحدى الصحف اللبنانية على المملكة، ووصفها بأنها ” دولة جمال وخيم ” .
وقال ابن مساعد أن أهل الجمال والخيم مجدهم ممتد منذ الأزل فهم ليسوا طارئين على التاريخ، مضيفاً: لقد مدحنا الحاقد من حيث أراد أن يذمنا.. أيها الطارئ على التاريخ مت بغيظك زادك الله حقداً وكمداً وزادنا عزاً وفخراً “.
ونشر قصيدة تفاخر فيها بأهل الجمال والخيم قائلاً :
sma_abha[ عدد التعليقات: 665 ] نشر منذ 2 ساعتين
صح لسانك يابو فيصل
أبو الجدايل[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 2 ساعتين
أعتقد ما بعد هذا القول قول
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 6215 ] نشر منذ 39 دقيقة
نعم فمن انتم؟ يالبنان
غير دولة فساد وعهر وصلت نجاستكم كل البلاد العربية
اللهم لاشماته
مطـــــــــــر الاســــــــود[ عدد التعليقات: 2160 ] نشر منذ 18 دقيقة
قطع الامير قول كل خطيب