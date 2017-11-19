عبدالرحمن بن مساعد يرد بقصيدة على الصحف اللبنانية

نايف السالم(صدى):

رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على تهجم إحدى الصحف اللبنانية على المملكة، ووصفها بأنها ” دولة جمال وخيم ” .

وقال ابن مساعد أن أهل الجمال والخيم مجدهم ممتد منذ الأزل فهم ليسوا طارئين على التاريخ، مضيفاً: لقد مدحنا الحاقد من حيث أراد أن يذمنا.. أيها الطارئ على التاريخ مت بغيظك زادك الله حقداً وكمداً وزادنا عزاً وفخراً “.

ونشر قصيدة تفاخر فيها بأهل الجمال والخيم قائلاً :