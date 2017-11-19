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عبدالرحمن بن مساعد يرد بقصيدة على الصحف اللبنانية

عبدالرحمن بن مساعد يرد بقصيدة على الصحف اللبنانية
نايف السالم(صدى):

رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على تهجم إحدى الصحف اللبنانية على المملكة، ووصفها بأنها ” دولة جمال وخيم ” .

وقال ابن مساعد أن أهل الجمال والخيم مجدهم ممتد منذ الأزل فهم ليسوا طارئين على التاريخ، مضيفاً: لقد مدحنا الحاقد من حيث أراد أن يذمنا.. أيها الطارئ على التاريخ مت بغيظك زادك الله حقداً وكمداً وزادنا عزاً وفخراً “.

ونشر قصيدة تفاخر فيها بأهل الجمال والخيم قائلاً :


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 665 ] نشر منذ 2 ساعتين

صح لسانك يابو فيصل

[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 2 ساعتين

أعتقد ما بعد هذا القول قول

[ عدد التعليقات: 6215 ] نشر منذ 39 دقيقة

نعم فمن انتم؟ يالبنان
غير دولة فساد وعهر وصلت نجاستكم كل البلاد العربية
اللهم لاشماته

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