تعرف على أفضل وأسوأ مدن العالم في أعين المغتربين.. باريس رقم 49

متابعات(صدى):

جاءت مدينة براغ التشيكية في المركز الثاني، ومدينة مدريد الإسبانية في المركز الثالث، وفقًا لأحدث دراسة استقصائية صادرة عن ” إكسبات إنسايدر ” المختصة بدراسات حول أوضاع المغتربين في العالم، حيث تم اختيار مدينة المنامة البحرينية كأفضل مدينة للمغتربين حول العالم.

واعتمدت الدراسة الاستقصائية على عدة عوامل مختلفة منها سهولة الاستقرار في مكان جديد، ومدى ترحيب السكّان المحليين بالوافدين، ومدى قدرتهم على إنشاء الصداقات، وقدرة تقبّل الثقافة المحلية لثقافات مختلفة، وتوفر فرص العمل، وشعورهم بالأمان كمغتربين.

وتضمنت القائمة عدة مدن عربية، منها مسقط التي جاءت في المركز الـ12، وأبوظبي في المركز الـ15، ودبي في المركز الـ17، والدوحة في المركز الـ45.

واختيرت المنامة كأفضل مدينة للمغتربين بناءً على تقييم المغتربين المقيمين بها، إذ قامت ” إكسبات إنسايدر ” بالتواصل مع أكثر من 12,500 مغترب حول العالم، من أكثر من 166 جنسية، لطرح أسئلة عليهم ترتبط بمستوى معيشتهم ومدى شعورهم بالسعادة والرضى في بيئتهم.

وجاء ترتيب أفضل 10 مدن للمغتربين لعام 2017 في الدراسة: (1. المنامة، 2. براغ، 3. مدريد، 4. كوالا لامبور، 5. أمستردام، 6. برشلونة، 7. جوهانسبورغ، 8. بانكوك، 9. بازل،10. فرانكفورت).

أما بالنسبة للـ 10 مدن الأقل سعادة للمغتربين حول العالم فكانوا: ( 51. لاغوس، 50. جدة، 49. باريس، 48. الرياض،47. دبلن، 46. إسطنبول، 45. الدوحة، 44. سيدني، 43. ميلان، 42. ساو باولو). الوسوم: إكسبات إنسايدر، المغتربين، المنامة، براغ، مدريد