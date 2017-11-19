بعد 9 أشهر من البحث.. رجل ينقذ طفلة من الاختطاف

بكين(صدى):

تمكن رجل في الصين من إنقاذ طفله ” تشنغ جيافو (6 أعوام) ” من أيدي مجموعة من تجار البشر تسللوا الى منزله واختطفوه ، وذلك بعد 9 أشهر من اختفاءه، لم يتوقف خلالها من البحث عنه.

ولم تفلح كل جهود البحث عن الطفل المختطف على مدار 9 أشهر، إلا أن الصدفة وحدها كانت كفيلة بأن يعود الطفل إلى حضن أبيه وإلى بيته في منطقة تشينغشين شمالي الصين.

فبينما كان الأب تشن يتسوق في أحد المراكز التجارية في المنطقة، لمح ابنه تشنغ رفقة ثلاثة أشخاص من تجار البشر، فانقض عليه وخطفه من بينهم أيديهم قبل بيعه لأحد الاسر، وأبلغ الشرطة على الفور التي اعتقلت بدورها المختطِفين الثلاثة.