رسالة الهريفي للهلال.. بين التحذير والتفاؤل

نواف السالم(صدى):

عبر لاعب نادي النصر السابق ” فهد الهريفي ” ، عن تفاؤله بنتيجة مباراة الهلال وأوراو الياباني في عودة نهائي أبطال آسيا، المقرر لها في طوكيو.

وقال ربما تعادل الفريق الهلالي بهدف لهدف في الرياض أمام أوراوا الياباني خير للزعيم.

وأوضح أن الهلال سوف يهاجم حتى اذا كان قد حقق الفوز فأسلوب الهلال هجومي سواء فائز أو مهزوم، مشيرا إلى أن الزعيم أسلوبه هو الهجوم ولا يعرف الدفاع، رغبة الجميع في الهلال هو البحث عن الأهداف وهو ما يدعو للتفائل لكن الهلال عليه أن يكون حذر في مواجهة يوم 25 نوفمبر.

وأكمل: ” الفريق الياباني سلاحه رقم 1 هو جمهور أوراوا لذلك لاعبي الهلال يجب أن يستعدوا أكثر ولا يستهينوا بطريقة الفريق الياباني في لقاء الرياض ” .

ويحتاج الهلال للفوز أو التعادل بأكثر من هدف يوم 25 نوفمبر المقبل في عودة نهائي دوري الأبطال الآسيوي.