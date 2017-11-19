شاب يقتل والدته بـ ” شاكوش “

القاهرة(صدى):

تجرد شاب مصري من الرحمة وأقدم على قتل والدته بالشاكوش والسكينة، وإصابة والده بكسور لرفضهما إعطاءه أموال عقب طرده من عمله بإحدي الشركات الخاصة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة ناصر بمحافظة بني سويف المصرية، بلاغ يفيد برغبة شاب في تسليم نفسه للأجهزة الأمنية، لقيامه بقتل والديه بمنزل الأسرة .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمنزل الأسرة، حيث عُثر على جثة الأم 53 عاماً ، موظفة بالزراعة، جثة هامدة، وعليها آثار طرب بآلة حادة على الرأس وطعنات بالرقبة وعُثر على الأب 61 عاماً ، بالمعاش، مصابًا بكسر بالذراع، وجرح قطعي بالرأس واشتباه نزيف بالمخ، وتم نقلهم لمستشفي ناصر المركزي.

وتبين من التحريات الأولية وأقوال نجلهما، أنه تشاجر مع والدته عقب رفضها منحه أموالًا يصرف منها عقب تركه لعمله بإحدي الشركات الخاصة، ومع إصرارها على الرفض، قام بضربها على رأسها بالشاكوش، وطعنها بسكين المطبخ، لتقع غارقة في دمائها، وقام بإدخالها لـ ” منور ” المنزل، جثة هامدة.

وأضاف ” الابن ” في أقواله أنه فوجئ بعودة والده بعد أدائه صلاة العشاء بأحد مساجد القرية، فقام بفتح باب المنزل له، وباغته بضربة على رأسه وذراعه بالشاكوش، ليسقط غارقًا في دمائه، وفر مسرعًا لمركز شرطة ناصر، ليبلغ عن جريمته، وأرشد عن أدوات الجريمة.