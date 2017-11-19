وزارة العمل تبحث عن مسن يحتاج للدواء
تبحث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن مواطن مسن ظهر في مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشارع صاري بمحافظة جدة، وهو يشكو من عدم قدرته على توفير دوائه.
وأكدت الوزارة أنها ترغب في التواصل معه وطلبت من تتوفر لديه معلومات عن هذا المسن التواصل معها عبر رقمها المجاني 19911.
مغرد[ عدد التعليقات: 925 ] نشر منذ 28 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله اذا شفت هذا المنظر لا اتحمل يتقطع قلبى يارب تشفيه وترزقه يا حى يا قيوم وبدل حيا ته من هموم واحزان الى افراح وجزا الله صا حب الفديوا الى نشره خير الجزا
مغرد[ عدد التعليقات: 925 ] نشر منذ 26 دقيقة
صا حب الفديوا كم اجرك عندك الله ان شا الله يكون مضا عف كسبت الا جر فيه والثواب اسئل الله ان يجزيك خير ومن ينشر عن ها ولا ئ المسا كين الضعفا الى لا حول لهم ولا قوة