وزارة العمل تبحث عن مسن يحتاج للدواء

نايف السالم(صدى):

تبحث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن مواطن مسن ظهر في مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشارع صاري بمحافظة جدة، وهو يشكو من عدم قدرته على توفير دوائه.

وأكدت الوزارة أنها ترغب في التواصل معه وطلبت من تتوفر لديه معلومات عن هذا المسن التواصل معها عبر رقمها المجاني 19911.